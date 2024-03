Haiti: Henry cede "un interim" durato quasi tre anni, incognita sicurezza sul futuro del Paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al futuro politico, secondo l'emittente televisiva statunitense "Cnn" non è ancora chiaro chi potrebbe assumere la guida del governo haitiano nel caos generato dalla sollevazione delle bande armate: un nome che circola in queste ore è quello di Guy Philippe, un leader ribelle recentemente estradato dagli Stati Uniti dopo aver scontato una condanna per riciclaggio di denaro. Nelle ultime ore, inoltre, un gruppo di figure politiche del Paese e del settore privato e religioso ha redatto una dettagliata proposta per il futuro politico di Haiti, che prevede un governo di transizione per un periodo dai 18 ai 24 mesi e la “costruzione di un ordine bicefalo di transizione, inclusivo e consensuale, in rappresentanza degli attori politici, civili, religiosi ed economici della società civile”. Le decisioni, nell’organo di transizione, sarebbero prese per consenso e la presidenza avverrebbe con un meccanismo di rotazione ogni tre mesi. La proposta include una tabella di marcia e una serie di punti per far uscire il Paese dallo stallo istituzionale. Tra questi ci sono un Consiglio presidenziale, l’istituzione di una commissione per revisionare la Costituzione, la predisposizione di un piano economico e la creazione di una commissione di giustizia. (segue) (Mec)