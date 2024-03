Haiti: Henry cede "un interim" durato quasi tre anni, incognita sicurezza sul futuro del Paese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di dimissioni, sempre più pressante, arrivava tanto dagli oppositori quanto dagli attori politici e sociali che avevano aderito all'Accordo del 22 dicembre, accordando ad Henry un periodo prolungato di permanenza al potere in cambio di una stabilizzazione del Paese. Ma la voce più forte e temuta è quella delle diverse organizzazioni criminali, insorte dopo l'ennesimo annuncio di un possibile rinvio delle elezioni. Gli scontri in strada aumentano e la popolazione civile è in fuga, come riporta il quotidiano dominicano “Diario libre”, secondo il quale centinaia di cittadini stranieri – di cui molti medici - stanno lasciando il Paese via terra attraverso la frontiera di Dajabon. Anche le sedi diplomatiche stanno chiudendo: Stati Uniti, Germania e Unione Europea hanno già evacuato il proprio personale “in luoghi più sicuri” – fonti di stampa parlano della vicina Repubblica Dominicana - fino al termine delle violenze. In una nota della missione Ue si legge che il personale continuerà a lavorare da remoto e “ritornerà quando le condizioni di sicurezza lo permetteranno”. (segue) (Mec)