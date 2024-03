Haiti: Henry cede "un interim" durato quasi tre anni, incognita sicurezza sul futuro del Paese (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione ad Haiti, Paese che attraversa da anni una profonda crisi istituzionale e di sicurezza, si è aggravata da fine febbraio, a seguito dei proclami effettuati da Henry. Dalla Guyana, dov'era impegnato nel vertice Caricom (Comunità dei Paesi caraibici), Henry aveva infatti preso l'impegno ad organizzare elezioni generali per il 2025, ben oltre i termini ipotizzati da tempo, e senza aver rimesso il mandato da primo ministro, scaduto il 7 febbraio. Una notizia cui le organizzazioni criminali rispondevano dando vita a una nuova ondata di violenze con l'assalto all'aeroporto internazionale di Porto Principe e a due carceri, motivo della fuga di quasi 4000 detenuti. E mentre il governo proclamava uno stato di emergenza di tre giorni, poi prorogato a tutto il 3 aprile, Henry si recava a Nairobi per definire i dettagli della missione multinazionale che il Kenya si è offerto di guidare per supportare la polizia haitiana a riportare ordine nel Paese. Terminata la trasferta, Henry non è potuto però rientrare in patria: le potenti organizzazioni criminali hanno di fatto bloccato ogni accesso al Paese, e non si è trovato l'accordo la confinante Repubblica Dominicana per un rimpatrio "protetto" da San José di Porto Rico, dove il primo ministro si trova da giorni in attesa di sviluppi. Di più, Santo Domingo ha da ultimo fatto sapere che Henry è persona "non grata" sul suo territorio. (segue) (Mec)