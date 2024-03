Sanità: M5s, via oltre un miliardo di euro da Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo preoccupati e indignati dalla notizia del taglio di 1,2 miliardi dei fondi del Pnrr destinati alla sanità e in particolare alla realizzazione di opere per la sicurezza sismica delle strutture ospedaliere del nostro Paese. Un allarme lanciato direttamente dalla commissione Salute della Conferenza delle Regioni, che ha parlato di taglio inaccettabile e ha chiesto un incontro urgente al ministro Schillaci". Lo scrivono, in una nota congiunta, i Parlamentari del Movimento cinque stelle nelle commissioni Affari sociali di Camera e Senato. (segue) (Com)