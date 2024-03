Francia: Le Pen, "o si è pro-Macron o si è accusati di essere pro-Putin".

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- n Francia "o si è pro-Macron o si è accusati di essere pro-Putin". Lo ha detto la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, intervenendo in Parlamento durante il dibattito sugli aiuti di Parigi all'Ucraina. Rivolgendosi al premier francese Gabriel Attal, Le Pen lo ha accusato di aver "deviato, sfruttato e strumentalizzato una crisi internazionale importante per metterla al servizio di un'agenda elettorale a breve termine". Il Rassemblement si è astenuto dal voto, che non ha un carattere vincolante. La France Insoumise, formazione d estrema sinistra, ha invece votato contro. (Frp)