Veneto: assessore Corazzari, sicurezza è priorità a tutela di tutti

- Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi il progetto di legge 236 relativo alla modifica della legge regionale n. 9/02 'Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza'. "Accolgo con soddisfazione la modifica approvata oggi dal Consiglio alla legge regionale sulla sicurezza - ha dichiarato Cristiano Corazzari, assessore regionale alla Sicurezza -. Un progetto di legge di iniziativa della Giunta Regionale che permette di ampliare la platea dei beneficiari dei fondi stanziati attraverso bandi finalizzati a iniziative e progetti per incrementare gli standard di sicurezza. Le modifiche approvate - ha poi spiegato -, consentiranno a 95 nuovi comuni di accedere alle risorse stanziate, con l'effetto che avremmo territori più attrezzati a far fronte alle sfide del momento a vantaggio di tutti, dei cittadini ma anche dei turisti che scelgono i nostri centri per trascorrere le loro vacanze. Garantire la sicurezza sul territorio per questa amministrazione è una priorità, e per questo ci uniamo allo sforzo che compiono quotidianamente le autorità a essa preposte". (Rev)