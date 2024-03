Lombardia: approvata la mozione a sostegno delle Forze dell’ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 43 voti favorevoli, 26 contrari e nessun astenuto, è stata approvata dall'aula del Consiglio regionale della Lombardia, la mozione, di cui primo firmatario Davide Caparini, a "Sostegno alle Forze dell'ordine e alla libertà di manifestare in modo civile". La “sinistra è sempre dalla parte sbagliata, perché non c’è stato alcun tipo di solidarietà in merito all'aggressione violenta da parte dei centri sociali nei confronti della polizia, nei confronti dei pacifici manifestanti di via Padova, e nei confronti di Sardone che presentava il suo libro”. Lo ha affermato Davide Caparini, a margine della seduta consiliare. “Ricordo - ha aggiunto il consigliere - che nell'aggressione due poliziotti sono rimasti feriti e ricoverati per lesioni, oltre alle innumerevoli offese che hanno dovuto subire”. Per Caparini, “questo è inaccettabile e non da Stato democratico, ed è evidente che ci sia il tentativo di alzare i toni così com’è altrettanto evidente che il Pd di democratico non abbia nulla perché se non la pensi come loro non puoi manifestare, non puoi esprimere il tuo pensiero come purtroppo è accaduto in via Padova sia a Sardone sia ai cittadini pacifici che erano scesi in strada ma poi spaventati sono tornati nelle loro abitazioni proprio per ciò che vedevano a pochi metri dalle loro abitazioni”. (segue) (Rem)