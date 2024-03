Lombardia: approvata la mozione a sostegno delle Forze dell’ordine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caparini ha poi ricordato come le osservazioni da parte di Mattarella siano state “legittime”, tuttavia “rimane il fatto che le forze dell'ordine fanno il loro dovere, lo hanno sempre fatto, lo faranno e noi saremo sempre dalla loro parte”. Critico invece il consigliere di Alleanza Verdi e Sinistra, Onorio Rosati: “La mozione era strumentale e parlava di una generica solidarietà alle forze dell'ordine senza affrontare i problemi che si stanno verificando nelle ultime settimane nei confronti degli studenti a Pisa, a Firenze e anche rispetto a quanto successo in via Padova a Milano”, ha commentato il consigliere a margine della seduta consiliare. Secondo Rosati, “chiedere solidarietà alle forze dell'ordine senza avere chiarezza di chi sono stati i responsabili delle aggressioni e dei manifestanti è una manifestazione di solidarietà irricevibile e inaccettabile. Io ero in via Padova perché ho deciso di osservare tutte le manifestazioni indette perché nell'ultimo periodo c'è limitazioni della libertà di manifestare da parte delle persone”. “Questo - ha concluso Rosati - porta a tafferugli e scontri con le forze dell'ordine cosa che non era successa in passato, o quantomeno nello stesso modo di quanto sta succedendo adesso. Il libro che presentava Sardone è islamofobico e non mi pare che sia il momento di incendiare ulteriormente le coscienze delle persone”. (Rem)