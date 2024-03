Roma: lavori in corso, arriva la mappa digitale sul web dei cantieri e degli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

Una mappa digitale dei lavori in corso in città, dei cantieri chiusi, circa una trentina, di quelli attivi, diverse centinaia, e di quelli che verranno man mano che apriranno. È "www.romasitrasforma.it": il nuovo portale lanciato dal Comune di Roma e realizzato in parte da Zetema e in parte dall'agenzia Xsister che si è aggiudicata un bando. Il lancio del sito web è accompagnato da una campagna pubblicitaria, realizzata dalla società "The teacher" e che mostra quattro ragazzi giovanissimi, due donne e due uomini, con un cellulare che rimanda al nuovo sito web. Sul sito sarà possibile trovare, scorrendo sulla mappa, i principali interventi in corso: si va dai grandi cantieri giubilari alle opere di rigenerazione urbana con fondi del Pnrr. A oggi sono stati inseriti già 400 interventi, riuniti anche per categorie "ma molti altri verranno inseriti man mano", ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri in occasione del lancio.