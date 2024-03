Roma: lavori in corso, arriva la mappa digitale sul web dei cantieri e degli investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono i 30 cantieri già conclusi ma anche quelli che stanno per partire. Il sito è un modo per rendere trasparenti gli investimenti e i crono-programmi, quindi il portale sarà in costante aggiornamento. È uno strumento per raccontare la trasformazione di Roma in atto e anche un modo di garantire trasparenza sugli interventi", ha aggiunto Gualtieri. Il sito web è consultabile in italiano e in inglese, e contempla una sezione "news" per le informazioni. Per ogni cantiere è indicato lo stato dell'opera, l'importo dei lavori, il soggetto attuatore e i tempi stimati. Con il tempo, infatti, l'intenzione è quella di inserire anche le opere realizzate con fondi privati o in partnership pubblico-privato come lo Stadio della As Roma, il termovalorizzatore, il Museo della scienza o anche la Rete 5G che è già sul sito. Sono quattro le grandi macroaree tematiche individuate: cultura, innovazione, sostenibilità, inclusione. (Rer)