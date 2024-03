Russia: Lavrov conferma intenzione di Mosca di cooperare con Paesi latino americani e i Caraibi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha incontrato oggi a Mosca gli ambasciatori dei Paesi Stati latinoamericani e dei Caraibi. Come ha riferito il ministero degli Esteri russo, Lavrov ha confermato il desiderio di Mosca di sviluppare la cooperazione tra i Paesi. "Durante la conversazione, il ministro ha sottolineato l'intenzione di sviluppare ulteriormente un dialogo politico bilaterale e multilaterale e aumentare la cooperazione commerciale, economica e di investimento con i Paesi latinoamericani e caraibici", si legge nella nota. La Russia intende anche approfondire la cooperazione con Paesi dell'America Latina e con i Caraibi in settori culturali, umanitari, educativi e di altro tipo "su base pragmatica, tenendo conto degli interessi nazionali, dell'uguaglianza e vantaggi reciproci". Inoltre, tra i partecipanti all'incontro si è svolto uno scambio di opinioni su una vasta gamma di questioni dell'attuale situazione internazionale. Sono stati discussi vari aspetti delle trasformazioni dell'ordine mondiale, che portano al rafforzamento della sua base multipolare, un processo in cui la regione latinoamericana svolge "un ruolo importante". (Rum)