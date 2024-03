Medio Oriente: Fratoianni (Avs), ministro Tajani venga a riferire in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche noi, come hanno chiesto le colleghe del M5s e del Pd, chiediamo che il ministro degli Affari esteri venga in Aula. Noi al valico di Rafah, nella missione ricordata dalle colleghe Ascari e Boldrini, abbiamo visto che tutta la strada, una lingua di cemento in mezzo al deserto puntellata dai check point militari, era caratterizzata da due lunghe e infinite file di automezzi, una fila infinita di camion che aspettano. Quando ti accorgi che gli aiuti ci sono, che sono lì e che potrebbero, alleviare il dolore di centinaia di migliaia, di un milione e mezzo di civili in trappola, senza via di fuga, ma che non li fanno entrare, allora non capisci più che cosa sta succedendo". Lo ha affermato Nicola Fratoianni, deputato dell'Alleanza verdi e sinistra, prendendo la parola nell'Aula di Montecitorio. (segue) (Rin)