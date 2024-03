Medio Oriente: Fratoianni (Avs), ministro Tajani venga a riferire in Parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E quando, qualche chilometro più indietro, abbiamo visitato il centro logistico - ha proseguito l'esponente rossoverde, appena rientrato dall'Egitto - dove sono stipati i beni che il check point israeliano ha rifiutato, respinto e rimandato indietro, ci siamo accorti che ci sono le incubatrici, quelle che servono per i neonati prematuri. E allora ti fai una domanda e dici: ma scusate, cosa c'è di pericoloso, di così pericoloso, nelle incubatrici, nelle stampelle o nelle ambulanze? E, allora, l'unica risposta che puoi darti è: sapete che c'è? Queste cose sono pericolose perché permetterebbero la sopravvivenza a chi, altrimenti, è condannato alla morte. In tutto questo, l'Unrwa è la spina dorsale dell'assistenza per la popolazione di Gaza e per altri 4 milioni di palestinesi che, in giro per il mondo, hanno bisogno di un sostegno perché, altrimenti, non sanno come sopravvivere. Sono 30 mila i dipendenti di questa agenzia Onu che da 75 anni assistono le popolazioni palestinesi, costrette a fuggire dalle loro terre, dopo la Nakba, dopo le ulteriori espulsioni legate all'esplosione dell'insediamento illegale dei coloni, sostenuta dal governo di Benjamin Netanyahu. Sono 12 i dipendenti accusati di aver partecipato all'attacco terroristico". (segue) (Rin)