Medio Oriente: Fratoianni (Avs), ministro Tajani venga a riferire in Parlamento (3)

- Fratoianni ha aggiunto: "Come è stato ricordato, l'Unrwa, puntualmente e immediatamente, ha risposto alle domande dei Paesi donatori che, infatti, uno dopo l'altro, stanno ripristinando il contributo. Non solo la commissione europea con Ursula von der Leyen, ma anche il Canada, ha ripristinato il finanziamento. Noi sappiamo - perché ce l'hanno detto le altre Agenzie internazionali, l'Organizzazione mondiale della sanità, che, senza l'Unrwa non sarebbero in grado di fornire l'assistenza necessaria, perché l'Unrwa, oltre a fornire medici, maestri, maestre, oltre a costruire l'infrastruttura parastatale, coordina gli aiuti di tutte le altre Agenzie. Venga il ministro in Aula per dirci che cosa sta facendo il nostro Paese, e chiediamo - ha concluso Fratoianni - che l'Italia ci ripensi, perché sospendere il finanziamento all'Unrwa, in questa condizione, significa essere complici di una catastrofe umanitaria. Io credo che il nostro Paese non possa e non voglia permettersi di essere in questa condizione". (Rin)