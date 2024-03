Spagna: Sanchez ringrazia Erc per sostegno a stabilità legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha ringraziato il gruppo parlamentare di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) per il suo sostegno alla stabilità della legislatura e per aver portato avanti leggi importanti "che fanno bene alla Catalogna e al resto della società spagnola". Il premier lo ha detto nel suo intervento al Senato, durante il quale ha sottolineato che l'esecutivo nazionale mantiene con quello della Catalogna un rapporto basato su "dialogo, negoziazione e accordo". Sanchez ha poi definito "paradossale" che al Congresso dei deputati si possa parlare nelle lingue co-ufficiali e al Senato, che è una camera territoriale, si possa parlare solo in spagnolo, aggiungendo che per il momento "è quello che si deve fare con una maggioranza del Partito popolare (Pp)" nella Camera alta.(Spm)