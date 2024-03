Gaza: Borrell, fame usata come arma di guerra, popolazione lotta per sopravvivenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fame viene usata come arma di guerra in Medio Oriente. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, oggi a New York, in visita al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. "Non dovrebbe essere impossibile immaginare una regione pacificata dal Mediterraneo al Golfo. Questo era il sogno di Shimon Peres. Oggi ho chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di dimostrare che i nostri principi non sono parole vuote e di contribuire a realizzarlo", ha scritto Borrell in un messaggio pubblicato su X. "Ho condannato gli attacchi terroristici del 7 ottobre e ho affermato il diritto di Israele a difendersi, ma nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario. La situazione a Gaza è tragica. Una popolazione sta lottando per la propria sopravvivenza e l'assistenza umanitaria deve arrivare con urgenza. L'Ue ci sta lavorando", ha aggiunto. "Ma non si tratta di un disastro naturale. Se cerchiamo modi alternativi per fornire assistenza, è perché i valichi di terra sono stati artificialmente chiusi e la fame viene usata come arma di guerra. Le agenzie delle Nazioni Unite come l'Unrwa sono l'ultima ancora di salvezza per molti", ha proseguito Borrell. "Si è parlato molto di una soluzione a due Stati, ma non si è cercato seriamente di trasformarla in realtà. L'ideale sarebbe una risoluzione unanime del Consiglio di Sicurezza che approvi la soluzione dei due Stati e definisca i principi generali che possono portare a questo risultato", ha concluso Borrell nel suo messaggio. (Beb)