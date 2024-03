Medio Oriente: M5s, subito cessate il fuoco a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Almeno tredicimila bambini uccisi, oltre mille bambini amputati - molto spesso senza anestesia - oltre un milione di bambini a rischio imminente carestia e una ventina già morti di fame secondo l'Unicef, 17 mila bambini rimasti orfani o soli, per non parlare dei traumi psicologici irreversibili subiti da centinaia di migliaia bambini esposti a cinque messi di orrore e terrore. Questa strage di bambini e queste inaudite sofferenze che vengono loro inflitte sono un atto disumano, prima che illegale, che non ha nulla a che fare con la sicurezza di Israele". Lo dichiarano i parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Esteri di Camera e Senato. (segue) (Rin)