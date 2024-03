Serbia: interscambio con l’estero a gennaio in calo del 4,9 per cento anno su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interscambio commerciale estero della Serbia a gennaio è stato di circa 4,8 miliardi di euro, il 4,9 per cento in meno rispetto a un anno fa. Lo ha annunciato l'Istituto di statistica del Paese balcanico. Le esportazioni sono diminuite dell'1,6 per cento, mentre le importazioni sono scese del 7,5 per cento. La Vojvodina è responsabile per la quota maggiore delle esportazioni serbe (34,3 per cento), seguita dalla regione di Belgrado (23,5 per cento). La quota maggiore delle importazioni spetta invece alla regione di Belgrado, (41,2 per cento), seguita dalla Vojvodina (36,9 per cento). (Seb)