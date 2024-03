Imprese: Mediobanca, conclusa emissione di un nuovo senior non-preferred bond da 500 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mediobanca ha concluso con successo il collocamento di un nuovo senior non-preferred bond con durata di 6 anni (in scadenza a luglio 2030) e opzione call dopo il quinto, per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro. Il senior non-preferred bond ha attratto sul mercato una domanda ampia e diversificata, che ha consentito di rivedere il rendimento inizialmente comunicato (165 bps sopra il mid-swap) fissandolo a quota 130 bps. Nel corso del collocamento sono stati registrati ordini per oltre 2.3 miliardi di Euro, valore oltre 4 volte superiore l'ammontare obiettivo di 500 milioni. Il nuovo prestito obbligazionario garantirà una cedola pari al 3.875 per cento e segna il raggiungimento, in soli 9 mesi, dell'obiettivo di un miliardo di euro di funding nel formato senior non-preferred stabilito dal Piano strategico al 2026 "One Brand One Culture". (segue) (Com)