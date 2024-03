Imprese: Mediobanca, conclusa emissione di un nuovo senior non-preferred bond da 500 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati della quarta emissione istituzionale nel corso del 2024 confermano la fiducia degli investitori nel raggiungimento degli obiettivi del piano triennale, consolidando il posizionamento di Mediobanca come best in class tra le istituzioni finanziarie italiane in termini di efficienza nel pricing degli strumenti obbligazionari. La distribuzione del bond ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri (77 per cento, con ordini in particolare dalla Francia per il 39 per cento, dalla Germania per il 14 per cento, da Regno Unito e Irlanda per il 12 per cento) e italiani (ordini pari al 23 per cento). L'andamento dell'emissione conferma ancora una volta l'interesse degli investitori e la capacità di Mediobanca di diversificare le proprie fonti di finanziamento. (Com)