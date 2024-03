Germania: sciopero del personale di sicurezza degli aeroporti dal 14 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione dei sindacati del settore dei servizi (Ver.di) ha indetto uno sciopero di 24 ore del personale di sicurezza in diversi aeroporti della Germania dal 14 marzo. In particolare, sono interessati gli scali di Karlsruhe/Baden-Baden, Colonia, Berlino, Amburgo e Stoccarda. Con l'astensione dal lavoro, la Ver.di intende aumentare la pressione nelle trattative per il rinnovo del contratto collettivo del settore. Il sindacato chiede un aumento salariale di 2,8 euro all'ora nonché bonus e indennità più alti dalla prima ora di straordinario, così da compensare l'inflazione. (Geb)