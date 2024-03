Expo Osaka: accordo di collaborazione tra Conferenza Regioni e padiglione Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato lo Schema di Accordo di collaborazione tra il Commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, ambasciatore Mario Vattani e le Regioni e Province autonome. L’accordo definisce i termini e i dettagli della partecipazione al Padiglione Italia, in occasione della prossima Esposizione universale che si terrà in Giappone dal 13 aprile al 13 ottobre 2025. “L’accordo - annuncia il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga - permette di facilitare e pianificare, per la seconda volta dopo expo Dubai, la partecipazione coordinata delle Regioni, con una visione di Paese Italia, esaltando al contempo le singole peculiarità di ogni territorio. E’ una vetrina importante - prosegue Fedriga - che dobbiamo sfruttare al meglio partendo dai nostri punti di forza e dalla nostra capacità di progettare insieme un futuro anche di respiro internazionale per le Regioni italiane”. (segue) (Rin)