Expo Osaka: accordo di collaborazione tra Conferenza Regioni e padiglione Italia (2)

- “L’approvazione, all’unanimità, da parte delle Regioni italiane e delle Province autonome - commenta il Commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, ambasciatore Mario Vattani - è un segnale concreto dell’unità del sistema Paese. Con Expo - continua - abbiamo la grande opportunità di mostrare in Giappone e in Asia, continente ricco di mercati giovani e in forte crescita, il nostro know how, le nostre bellezze artistiche e paesaggistiche, le nostre unicità. Il Padiglione Italia - conclude Vattani - dedicherà alle Regioni e ai propri territori un ampio spazio espositivo in cui raccontarsi e raccontare le eccellenze, dall’agroalimentare alla scienza, dalla moda alla tecnologia, dal design alla ricerca: occasione di visibilità e negoziazione in cui, presentarsi uniti, sarà la nostra leva strategica che ci darà la forza economica necessaria, per sfruttare al meglio gli ampi margini di sviluppo e di investimenti offerti dalla grande vetrina di Expo”. (Rin)