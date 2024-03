Ia: Renna (Fastweb), tecnologia italiana in questo campo è vitale per competitività aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sentire parlare di una ‘via italiana’ per l’intelligenza artificiale è per noi motivo di orgoglio e ci candidiamo apertamente a far parte dei campioni nazionali per contribuire a questo progetto di intelligenza artificiale italiana”. Lo ha detto Walter Renna, Ad di Fastweb, intervenendo all’evento "L’Intelligenza artificiale per l’Italia" organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e Agenzia per l’Italia digitale (Agid), presso le corsie sistine di Santo spirito in Sassia a Roma. “L’Italia – ha proseguito – ha tutte le carte in regola per avere un ruolo fondamentale in questo sviluppo, al pari di Francia e Germania, che sono partite prime, ma sono convinto che possiamo riuscire a recuperare”. “Le aziende italiane – ha aggiunto – hanno bisogno di una tecnologia italiana nel campo dell’intelligenza artificiale, perché è vitale per la competitività”. “Una grande opportunità si porta però dietro anche grandi rischi: i dati che l’intelligenza artificiale sfrutterà sono molto sensibili, e quindi dobbiamo arginare i rischi legati a questo”, ha concluso Renna. (Rin)