Governo: Fitto, firmato Accordo coesione con Provincia autonoma Bolzano - Alto Adige

- Due Accordi per lo Sviluppo e la coesione in poche ore: subito dopo Trento, siglato anche quello con la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, firmato tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente Arno Kompatscher. E' quanto si legge in una nota. "Assegnate risorse del Fondo di sviluppo e coesione del ciclo 2021-2027 per 82,3 milioni di euro, di cui 11,3 milioni come anticipo nel 2021 con la delibera Cipess numero 79", spiega il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, responsabile del coordinamento del lavoro compiuto per la messa a punto dell'Accordo. (segue) (Com)