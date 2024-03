Ue: Commissione presenta proposte quadri negoziali per l’adesione di Ucraina e Moldova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha presentato oggi al Consiglio proposte di progetti di quadri negoziali per l'Ucraina e la Moldova. La Commissione, si legge in una nota dell'esecutivo Ue, ha preso la decisione "a seguito della decisione del Consiglio europeo del dicembre 2023 di avviare negoziati con entrambi i Paesi, e riferirà oralmente al Consiglio sui progressi compiuti da entrambi per rispondere alla raccomandazione formulata nella relazione della Commissione sull'allargamento dell'8 novembre". I quadri negoziali stabiliscono le linee guida e i principi per i negoziati di adesione con ciascun Paese candidato. Le bozze di quadro preparate dalla Commissione europea sono suddivise in tre parti: principi che regolano i negoziati di adesione; sostanza dei negoziati; e procedura negoziale. (segue) (Beb)