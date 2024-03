Speciale infrastrutture: Milano Serravalle, ad Assago lanciati i prossimi "Asecap Days 2024"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sviluppo delle infrastrutture lombarde è fondamentale non solo per la nostra Regione ma per l'economia e il buon funzionamento di tutto il Paese: siamo al lavoro per migliorare i collegamenti e rendere la Lombardia sempre più interconnessa, innovativa e sostenibile". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo ad Assago (MI) al convegno 'Dall'Europa a Milano: un viaggio nel futuro' organizzato da Milano Serravalle - Milano Tangenziali. All'evento hanno partecipato anche gli assessori regionali Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) e Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile), oltre al presidente di FNM, Andrea Gibelli. (Com)