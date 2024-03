Speciale infrastrutture: Ferrante, al via iter progetto definitivo nodo ferroviario Bari Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stato firmato il provvedimento che autorizza Rfi ad avviare l'iter approvativo del progetto definitivo del Nodo ferroviario di Bari, Variante Nord Santo Spirito - Palese. Un intervento che è parte integrante del progetto di sistemazione del Nodo di Bari nonché lotto terminale dell'Itinerario Napoli-Bari. È un ulteriore passo in avanti per l'approvazione di un progetto fondamentale, che entro l'estate porterà all'attività negoziale propedeutica alla realizzazione dell'intervento". Lo dichiara il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, che continua: "Il nodo ferroviario Bari Nord è una delle opere commissariate che seguo personalmente in virtù della mia delega al coordinamento delle attività commissariali. L'opera, pari una lunghezza di 11,5 km per un importo di 970 milioni di euro, apporterà grandissimi benefici alla comunità locale e in generale al sistema di trasporti del territorio. Questo intervento renderà possibile la velocizzazione del tratto ferroviario a nord di Bari, la riduzione delle interferenze tra la linea ferroviaria e il territorio comunale e - conclude il sottosegretario - la realizzazione di un sistema infrastrutturale integrato urbano ad elevata frequenza, oltre alla riqualificazione delle aree ferroviarie dismesse". (Rin)