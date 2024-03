Speciale infrastrutture: Fvg, Regione, costituito comitato per cinquantennale terremoto del 1976

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito per la prima riunione nella sede della Protezione civile regionale, a Palmanova, il Comitato per l'organizzazione degli eventi legati al cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 1976 che la Regione organizzerà nella primavera del 2026. Il Comitato avrà il compito di raccogliere le storie e le esperienze che hanno segnato la rinascita del territorio dopo il sisma. Secondo l’assessore alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, l’evento "oltre a commemorare il disastro e la grave perdita di vite umane, dovrà valorizzare e attualizzare, facendone un tesoro da condividere, l'esperienza di allora per rendere maggiormente efficiente la macchina amministrativa di fronte alle emergenze e agli interventi post-emergenza. Un momento di grande virtuosità che il Friuli Venezia Giulia seppe mettere in campo e di cui oggi c'è ancora bisogno". L’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha assicurato che sono state già stanziate le prime risorse economiche necessarie all’attività del comitato appena costituito. "Siamo pronti a dare vita a tavoli di confronto con tutti i soggetti che saranno coinvolti per raccogliere e condividere idee utili per la realizzazione delle celebrazioni per l'anniversario. Un'occasione fondamentale - ha detto Zilli - anche per fare un bilancio definitivo sulla ricostruzione, che è stata e continua a essere modello non solo in Italia, ma nel mondo". Anche secondo l’assessore alle Infrastrutture, Cristina Amirante, "il passato può ancora essere da stimolo e insegnarci a capire come investire oggi sulla professionalizzazione della filiera delle costruzioni e sul rapporto tra questa filiera e la pubblica amministrazione in materia di opere pubbliche". (Frt)