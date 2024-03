Aerospazio: inaugurata sede in Germania della missione europea Plato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si inaugura oggi presso la sede della Ohb System AG di Oberpfaffenhofen, in Germania, una struttura interamente dedicata alla missione spaziale europea Plato, (exoPLAnet Transits and Oscillation of stars); l’evento segnerà l'inizio della fase di integrazione delle 26 telecamere sul banco ottico del satellite. Alla cerimonia partecipa la delegazione italiana composta da Isabella Pagano, co-PI di Plato, Roberto Ragazzoni, Telescope Scientist, Gianalfredo Nicolini, Camera Project Manager e Elisabetta Tommasi, responsabile dell’accordo tra l'Agenzia spaziale italiana (Asi) e Istituto nazionale di astrofisica(Inaf) per le attività del team scientifico italiano per Plato. Plato è la terza missione di classe Media del programma Cosmic Vision 2015-2025 dell'Esa. Il satellite Plato sarà lanciato a bordo di un Ariane 6 dallo spazioporto europeo di Kourou alla fine del 2026 verso il punto Lagrangiano L2, distante 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Selezionata nell’ambito del Programma Scientifico dell'Esa nel 2014 e definitivamente approvata nel 2017, la missione è entrata nella fase di implementazione a pieno regime dopo la Mission and Payload Critical Milestone, superata con successo nel 2021. (segue) (Com)