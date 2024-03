Aerospazio: inaugurata sede in Germania della missione europea Plato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la prima volta che un satellite dedito allo studio dell'Universo adotta una batteria di telescopi invece di uno solo, per ottenere allo stesso tempo la precisione e l'ampio campo visivo necessari per la scienza alla base di Plato, che richiede osservazioni altamente precise di un gran numero di stelle luminose per intervalli di tempo lunghi e continui - da diversi mesi ad anni. Una singola telecamera del satellite Plato osserva un campo visivo equivalente a circa 5.200 volte l'area coperta dalla Luna piena. Questa prestazione è stata ottenuta grazie a un progetto ottico innovativo: ogni telescopio è infatti un rifrattore con 6 lenti, ciascuna con dimensioni che vanno da 12 a 18 cm di diametro, realizzate con 5 diversi tipi di vetri scelti per ottenere la migliore resa ottica, il minimo rischio di invecchiamento nello spazio, la necessaria resistenza alle sollecitazioni meccaniche e acustiche dell’ambiente di lancio. I telescopi lasciano l’Italia dopo essere stati sottoposti a prove che ne garantiscono la resistenza alle sollecitazioni termiche e meccaniche che il satellite incontrerà al lancio e nell’ambiente in cui sarà operativo, e dopo aver misurato le prestazioni ottiche. (segue) (Com)