Difesa: Perego, congratulazioni a Rauti per evento su centralità donne in Forze armate

"Desidero sottolineare quanto il prezioso servizio svolto da un'agenzia come Nova, talvolta non venga valorizzato, un lavoro paziente ed attento svolto “dietro le quinte”" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- “Congratulazioni alla collega Isabella Rauti per l’evento a Napoli, la Difesa italiana per l’empowerment femminile, che sottolinea la centralità della donne nelle nostre Forze armate. Professionalità e competenze vanno oltre il genere”. Lo scrive su X (ex Twitter) Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa. (Rin)