Difesa: Perego, congratulazioni a Rauti per evento su centralità donne in Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Le competenze, la visione e lo sguardo internazionale fanno di Agenzia Nova uno strumento fondamentale per tutti coloro che seguono l'attualità" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- “Congratulazioni alla collega Isabella Rauti per l’evento a Napoli, la Difesa italiana per l’empowerment femminile, che sottolinea la centralità della donne nelle nostre Forze armate. Professionalità e competenze vanno oltre il genere”. Lo scrive su X (ex Twitter) Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa. (Rin)