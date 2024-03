G7: Urso, dopo 7 anni ripristinato un vertice sull’industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 7 anni “abbiamo ripristinato il G7 sull’industria”, che si terrà a Verona “che è il cuore della nostra economia produttiva” e “al centro dell’attività italiana vi sarà la politica industriale”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy (Mimit), Adolfo Urso, in occasione della presentazione della relazione "Impresa Italia verso il G7", organizzata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, presso il Salone degli Arazzi di palazzo Piacentini, sede del Mimit. “Abbiamo chiesto che ci fosse” durante il G7 e il B7 “un confronto con gli attori della produzione, quindi con le imprese”, ha concluso Urso. (Rin)