- La difesa “si può anche far da soli ma non è efficace. Data la dimensione di quello che sta succedendo nel mondo, sarebbe bene capire che l’unione la forza”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, a margine della conferenza stampa di presentazione del Piano industriale 2024-2028. Per Cingolani serve “un’unione politica, un’Europa unita almeno su difesa e finanza”. (Rin)