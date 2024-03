Azzardo: AgCom, pubblicità gioco vietata, X sanzionata per oltre 1 milione di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, l'Autorità ha adottato un ordine di inibizione per tutti gli ulteriori contenuti illeciti caricati, successivamente alla notifica dell'atto di contestazione, da parte dei nove account. La decisione fa seguito a quelle già adottate, sempre in relazione ad illeciti connessi al divieto di pubblicità del gioco d'azzardo commessi online, nell'ambito delle attività di enforcement di Agcom sul rispetto del menzionato divieto (750.000 euro e 450.000 euro a YouTube, 2.250.000 euro a Google, 900.000 euro a TikTok, 5.580.000,00 euro e 750.000 euro a Meta). (Com)