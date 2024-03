Sport: Binaghi su Atp, ampliare impianto coperto non è così facile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ampliare un impianto coperto non è così facile come ampliare un impianto scoperto, qua è molto difficile, ne parleremo con gli enti coinvolti, forse qualcosa si può fare, però non so quante migliaia di di posti servirebbero per poter soddisfare la richiesta che c’è. Lo ha affermato il presidente Fitp, Angelo Binaghi, commentando il tema degli impianti per le manifestazioni tennistiche riferendosi in particolare all'Inalpi Arena di Torino. “In questi giorni avvieremo queste interlocuzioni, questi numeri bisognava anche vederli, sono al di fuori del normale, bisogna toccar con mano queste situazioni, poi quando vendi due terzi del palazzetto con questa velocità capisci che c’è un problema strutturale che va affrontato con chi è proprietario e gestisce questo impianto, anche se la vedo difficile”, ha concluso. (Rpi)