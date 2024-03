Camera: domani audizione Siaf su Trattamento fine servizio militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 13 marzo, alle ore 8:30, la commissione Difesa della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante modifica all'articolo 1908 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, numero 66, in materia di termini per la liquidazione e l'erogazione del trattamento di fine servizio del personale militare, svolge l'audizione del Sindacato italiano autonomo finanzieri (Siaf). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)