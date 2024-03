Rifiuti: Pace (Ama), a giugno nuovi cestini a Roma per plastica riciclata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno arriveranno a Roma nuovi cestini per la plastica riciclata. "Siamo riusciti a produrre e brevettare un modello di cestoni che rispetti requisiti che ci ha imposto l'antiterrorismo che è fatto di plastica riciclata, che saranno uguali per tutta la città ed è una replica di un modello in ghisa già diffuso. Ne abbiamo ordinati 18mila e la consegna inizierà nel mese di giugno". Lo ha detto il presidente del Consiglio di amministrazione di Ama, Daniele Pace, intervenendo in Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari. Per quanto riguarda i cassonetti "stiamo già a buon punto per il rinnovo totale e si sviluppa su due direttrici: una nuova tipologia di cassonetti a sollevamento verticale e più grandi, e nuovi cassonetti ma del modello già esistente. Li stiamo cambiando in tutta la città, siamo nell'ordine di 30 mila nuovi cassonetti", ha concluso Pace. (Rer)