Pil: De Poli (Udc), siamo primi in Europa, dato premia bontà politiche governo

- “Secondo gli ultimi dati dell'Eurostat, anticipati oggi da Il Sole 24 Ore, l'Italia è prima in Europa per la crescita del Pil pro capite. Un dato molto importante che testimonia la bontà delle politiche intraprese dal governo per stimolare la ripresa economica dopo periodi di difficoltà e stagnazione”. Lo scrive il senatore e presidente dell’Udc Antonio De Poli su Facebook. “Ora – aggiunge – andiamo avanti su questa strada”. (Rin)