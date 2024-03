Giustizia: Pd a Nordio su processo Delmastro, perché ministero non è parte civile?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- "Siamo sorpresi che il ministero della Giustizia non si sia costituito parte civile proprio in relazione ad un reato, come quello di rivelazione e utilizzazione di un segreto di ufficio, che incide sull'imparzialità dell'azione amministrativa. Proprio quel ministero che, nella persona del ministro Nordio, ha addirittura chiesto una commissione d'inchiesta parlamentare sulla vicenda del cosiddetto dossieraggio che tiene banco in questi giorni. Evidentemente l'utilizzo di notizie segrete da parte del sottosegretario Delmastro e del collega di partito Donzelli per colpire l'opposizione non è stato ritenuto così grave". Lo dichiarano, in una nota, i deputati democratici Andrea Orlando, Debora Serracchiani, Silvio Lai e il senatore Walter Verini. (segue) (Com)