G7: Urso, abbiamo invitato l’Ucraina a un momento di confronto

24 luglio 2021

- Oltre ai 7 Paesi interessati del G7, “abbiamo invitato i ministri di altri paesi che potranno dare il loro contributo portando le istanze di altri continenti” e “tra di loro c’è l’Ucraina”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy (Mimit), Adolfo Urso, in occasione della presentazione della relazione "Impresa Italia verso il G7", organizzata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, presso il Salone degli Arazzi di palazzo Piacentini, sede del Mimit. “Tutti i Paesi del G7 e dell’Europa hanno dato il loro impegno alla ricostruzione dell’Ucraina”, ha sottolineato. “Al confronto abbiamo invitato anche la Corea del Sud, per il valore che può portare nella connettività del digitale e gli Emirati, per il contributo che possono fornire al tema della connettività. Parteciperanno i loro rappresentanti istituzionali di governo e il loro contributo ci sarà anche nel B7”, ha concluso Urso. (Rin)