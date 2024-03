Grecia-Turchia: premier Mitsotakis programma visita ad Ankara a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier greco Kyriakos Mitsotakis sta programmando una visita ad Ankara per maggio. Lo ha reso noto lo stesso Mitsotakis parlando all’emittente “Skai Tv”. “A quanto programmato al momento, sarò ad Ankara a maggio, per contraccambiare la visita di Recep Tayyip Erdogan”, ha spiegato il capo del governo ellenico facendo riferimento alla visita del presidente turco ad Atene a dicembre. “C’è il sincero desiderio da parte della leadership turca di costruire un ponte (per superare le tensioni). Stiamo parlando della delimitazione della zona economica esclusiva. Anche se non dovessimo risolvere la questione, possiamo convenire di essere in disaccordo in modo civile”, ha detto Mitsotakis. (Gra)