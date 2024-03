© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua, nell'Aula della Camera, con la votazione degli emendamenti, l'esame del decreti recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, il cosiddetto decreto ex Ilva. Il provvedimento, già approvato dal Senato, deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 18 marzo. (Rin)