Bolzano: Kompatscher, siamo fra Regioni più sviluppate Europa

- “Abbiamo il Pil pro capite più alto d’Italia e secondo i dati Eurostat entriamo fra le Regioni europee più sviluppare in assoluto”. Lo ha affermato il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, in occasione della cerimonia per la firma dell’Accordo di sviluppo e coesione con il governo. “Quello anche grazie all’autonomia, ovvero dotarsi di una legislatura a misura dei territori”, ha aggiunto il presidente. (Rin)