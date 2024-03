Libia: inondazioni a Derna, richiamo dell’Onu sui fondi per la ricostruzione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancanza di studi internazionali sulle dighe impatta ovviamente anche sulla ricostruzione. Nel frattempo, aggiunge Gazzini, le autorità della Libia orientale stanno portando avanti un progetto di epoca gheddafiana per realizzare circa “2.000 unità abitative coreane” nei dintorni di Derna. “Vorrebbero ospitare lì fino a 10 mila persone entro la fine dell’anno. Poi, finiti i lavori, dovrebbero costruire altre mille unità abitative da altre parti”, spiega Gazzini, spiegando come si tratti però di una ricostruzione soltanto di facciata. “Non si affronta la questione del centro storico e di tutto ciò che è stato distrutto. Si finiscono questi progetti gheddafiani, ma la questione centrale di Derna, anche come tessuto sociale, non viene affrontata”, spiega di nuovo l’analista. Non è tutto. “C’è la mano pesante dell’Esercito nazionale libico (Enl). Molti a Derna si sentono completamente estranei dal processo decisionale sul futuro di Derna e questo crea del risentimento. Tutto è deciso del comandante militare a Derna, Abdel Basset Bugris, e da Belkacem Haftar”, aggiunge Gazzini, in riferimento a uno dei figli del generale Khalifa Haftar, comandante in capo dell’Enl, posto al vertice del Fondo sviluppo e ricostruzione della Libia. (segue) (Lit)