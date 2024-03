Libia: inondazioni a Derna, richiamo dell’Onu sui fondi per la ricostruzione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il capo dell’Unsmil e rappresentante speciale dell'Onu in Libia, Abdoulaye Bathily, ha invitato “le autorità e gli attori libici a portare avanti collettivamente una ricostruzione che si concentri sui bisogni e sugli interessi delle persone le cui vite sono state così gravemente colpite dalle inondazioni. Sottolineiamo la necessità di una piattaforma nazionale coordinata per la ricostruzione, per il rilascio di fondi per gli sforzi di ricostruzione a lungo termine e per la loro gestione e distribuzione trasparente con un controllo efficace e responsabilità nei confronti del popolo libico”. Secondo Gazzini, il richiamo delle Nazioni Unite “è sempre stato un leitmotiv dall'inizio della tragedia, in cui si diceva che est e ovest si devono mettere d'accordo”. Con la costruzione del Fondo per la ricostruzione guidato da uno dei figli di Haftar, secondo l’analista, ora si dà per scontato che i soldi passeranno da Tripoli all'est, senza che vi siano particolari obiezioni a riguardo. “L'Onu e altri Stati membri, invece, avrebbero voluto una compartecipazione dei due governi: cioè non solo ovest che finanzia e est che esegue, ma una oversight comune anche tecnica anche di gestione dell’utilizzo dei fondi. E questa mi pare che nessuno la sua rincorrendo al momento, perché non conviene a nessuno”, conclude l’analista. (Lit)