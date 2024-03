Speciale energia: Azerbaigian, ministero Energia, lavorate 1,1 milioni di tonnellate di petrolio in primo bimestre 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo fra gennaio e febbraio in Azerbaigian sono state lavorate circa 1,1 milioni di tonnellate di petrolio. Lo riferisce il ministero dell'Energia di Baku. Secondo le informazioni fornite dal dicastero, il dato è rimasto invariato rispetto al medesimo periodo del 2023. Lo scorso anno in Azerbaigian sono state lavorate 6,5 milioni di tonnellate di petrolio, ovvero il 4,84 per cento in più rispetto all'anno precedente. (Rum)