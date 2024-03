Veneto: Zaia, nostra Regione è babilonia dei trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Veneto è la Babilonia dei trasporti. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, nel corso della cerimonia di inaugurazione di Let Expo 2024 che fino a domani 13 sarà a Verona. "Inauguriamo oggi - ha affermato - la terza edizione di una delle più importanti manifestazioni dedicate alla logistica, ai trasporti e ai servizi alle imprese. Un grazie va ad Alis per aver scelto il Veneto come sede di questo importante evento. Possiamo affermare - ha sottolineato - con orgoglio che la nostra Regione sia la Babilonia dei trasporti. E a dirlo sono i numeri: tre su quattro corridoi Ten-T passano per il Veneto dove sono presenti cinque Interporti, tra i quali quello di Verona, al primo posto tra quelli in Italia con una movimentazione di oltre 670 mila Teu, e quello di Padova, ai vertici tra quelli nazionali ed europei, che movimenta 387 mila Teu. Il nostro sistema aeroportuale trasporta 18 milioni di passeggeri e quasi 48 mila tonnellate di merci, mentre il trasporto intermodale annuo conta 27 mila treni che arrivano e partono dai nodi regionali. Il sistema portuale di Venezia e Chioggia, inoltre, rappresenta un sistema strategico per il Veneto, l'Italia e l'Europa, con un traffico portuale di 26 milioni di tonnellate di merci. Senza dimenticare che quando si parla di logistica e di trasporti si parla di rispetto per l'ambiente, di mobilità sostenibile e intermodalità". (segue) (Rev)