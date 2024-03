Veneto: Zaia, nostra Regione è babilonia dei trasporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo dato il via – ha aggiunto la vicepresidente della regione del Veneto e assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti - con Cav ad una tre giorni di confronto e approfondimento sui temi di interesse infrastrutturale che la Regione del Veneto sta portando avanti sul territorio. Aspettiamo tutti i visitatori allo stand della Regione, coordinato da Cav con il supporto di Veneto Strade e Infrastrutture Venete, che accoglierà per altri due giorni aziende private e pubbliche, enti, associazioni nazionali ed internazionali che rappresentano l'eccellenza del trasporto, della logistica e dei servizi connessi per discutere delle soluzioni migliori in tema di mobilità e logistica sostenibili per far crescere l'intero Paese", ha concluso. (Rev)